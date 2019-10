SAMPDORIA DE BIASI ALLENATORE / La Sampdoria lavora per trovarsi un nuovo allenatore dopo l'addio ad Eusebio Di Francesco, consumatosi oggi pomeriggio. I doriani valutavano diversi profili, tra i quali c'era quello di Stefano Pioli, ormai a un passo dall'accordo col Milan che, a sua volta, non è riuscito a chiudere per Spalletti.

sono altri nomi sul taccuino dei blucerchiati, che però nelle ultime ore, secondo 'Sky Sport', avrebbe allacciato i contatti con, che tornerebbe in Serie A dopo ben nove anni. Lasciata l'Udinese, infatti, ha vissuto una lunga avventura sulla panchina dell'Albania (2011/2017) e, in seguito, una molto breve con l'Alaves, durata appena due mesi (settembre/novembre 2017).

