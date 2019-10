Roma, caso Petrachi: arrivano le scuse del dirigente giallorosso

ROMA PETRACHI SCUSE /Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'ANSA', scusandosi per alcune dichiarazioni nel post Roma-Cagliari ("Il calcio non è uno sport per signorine") che avevano giustamente causato diverse polemiche: "Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole.

Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne". Il dirigente giallorosso ha poi aggiunto: "Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia - ed è sempre stato - uno sport fisico e di contatto".

