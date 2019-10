Sampdoria, ecco Bertolacci: il nuovo acquisto è arrivato in città

CALCIOMERCATO SAMPDORIA BERTOLACCI /Andrea Bertolacci torna a Genova. Dopo i quattro anni vissuti in rossoblù, il centrocampista vestirà infatti la maglia della Sampdoria. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', dopo aver raggiunto l'accordo con i blucerchiati, il giocatore ha svolto le visite mediche a Roma e, questa sera, è arrivato nel capoluogo ligure per firmare il contratto che lo legherà al club di Ferrero.

Bertolacci arriva da svincolato dopo un'esperienza al Milan di certo non indimenticabile, e con 29 anni da compiere a gennaio ha tempo e modo per rifarsi. Troverà un club in profonda crisi, che ancora non conosce il nome del suo allenatore dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco.

