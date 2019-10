ITALIA FEMMINILE BERTOLINI PETRACHI / Il dopopartita di Roma-Cagliari passerà alla storia per le violentissime proteste giallorosse, soprattutto del tecnico Fonseca, contro l'arbitraggio di Massa, e per le parole del ds Petrachi. Fa discutere in particolare la sua affermazione "Il calcio non è uno sport per signorine, altrimenti andiamo a fare danza classica".

E' arrivata, prontamente, la replica di Milena, Ct della Nazionale femminile, che ha dichiarato: "E' una frase che risale al 1909, ben 110 anni fa. Credo che dovremmo andare avanti, la società si è evoluta. E' un modo di pensare un po' primitivo, rappresenta il pensiero dell'italiano medio rispetto alle donne che fanno calcio. Se il pensiero di Petrachi è quello che sembra, non lo condivido. Per forza e capacità di soffrire, le donne sono più che adatte al calcio".