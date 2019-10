Juventus, colpo di scena Pogba: il Real Madrid si ritira?

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID ZIDANE / Improvviso colpo di scena nella corsa a Paul Pogba, che rimane un obiettivo della Juventus ma anche di altre grandi squadre.

Tra queste, però, non sembra più rientrare il, che si sarebbe tirato fuori dalla corsa. Secondo 'As', infatti, la crescita esponenziale del giovane, a centrocampo, avrebbe convintoa puntare su di lui, abbandonando momentaneamente le mire sul giocatore francese. Un assist non male per la Juve, che potrebbe lanciare l'assalto senza l'ombra dei Blancos.