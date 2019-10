CALCIOMERCATO GARAY / Fortemente legato a Marcelino, al punto di esprimere pubblicamente il proprio dissenso nei confronti del club per il suo esonero, Ezequiel Garay non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il Valencia.

Secondo vari media spagnoli, il difensore argentino potrebbe lasciare il club a gennaio o, nella peggiore delle ipotesi per il club del Pipistrello, decidere di arrivare a scadenza a fine anno per poi trovare una nuova squadra a parametro zero. Accostato in passato anche a diverse squadre italiane (Fiorentina, Milan e Roma su tutte), l'ex Benfica è alla soglia dei 33 anni e potrebbe rappresentare una buona opzione per aggiungere esperienza nella rosa di squadre con la coperta corta.