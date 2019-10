GENOA INFORTUNIO CRISCITO / Che fosse un infortunio muscolare di una certa consistenza lo avevano capito subito: Domenico Criscito dovrà restare fuori per almeno un mese.

E' ciò che hanno detto gli analisi cui si è sottoposto il capitano deldopo il problema muscolare accusato nella gara con il. "Il Genoa Cricket and Football Clubrende noto che il capitano Mimmo Criscito è stato sottoposto ad accertamenti strumentali per appurare l'entità dell'infortunio riportato - si legge nel comunicato - . Gli esiti hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, in corrispondenza della giunzione miotendinea prossimale. Nei prossimi giorni avrà inizio l’iter di riabilitazione finalizzato alla guarigione clinica".