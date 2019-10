SAMPDORIA ESONERO DI FRANCESCO UFFICIALE / La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma oggi è diventata ufficiale. Tramite un comunicato apparso sul proprio sito, la Sampdoria ha annunciato l'esonero di Di Francesco anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione.

Complice un avvio di stagione da horror (6 sconfitte ed una sola vittoria), l'ex allenatore lalascia la panchina blucerchiata dopo aver raggiunto un accordo sulla buonuscita e la rescissione consensuale. "Il presidente Massimoe l'UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale cone il suo staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".