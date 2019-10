CALCIOMERCATO JUVENTUS HALAND / Reduce dalla vittoria per 2-1 in casa dell'Inter, la Juventus è andata alla sosta di campionato da prima in classifica ma nonostante ciò continua a guardarsi attorno in ottica calciomercato. Anche se vincolati alle uscite, gli innesti potrebbero arrivare in ogni reparto del campo, anche in attacco. Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera, c'è anche quello di Haland.

Il bomber del Salisburgo si è reso protagonista di un avvio di stagione stellare e, secondo 'Don Balon', i bianconeri avrebbero già messo sul piatto della bilancia circa 20 milioni di euro per lui. Una cifra ritenuta congrua dalla squadra austriaca che, tuttavia, non riscontra i favori del calciatore. Secondo il sito spagnolo, infatti, il diciannovenne non ha intenzione di lasciare l'Austria prima del termine della stagione e la sua priorità è rappresentata dal