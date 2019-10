CALCIOMERCATO FIORENTINA DE PAUL UDINESE / Ieri la Fiorentina ha superato in casa l'Udinese di misura tra le mura amiche. Chance ghiotta anche osservare ancora da vicino l'obiettivo estivo Rodrigo de Paul che deve riprendersi i friulani dopo la lunga squalifica.

Nell'ultima finestra di calciomercato l'affare non è andato a buon fine viste le richieste da circa 30 milioni dei bianconeri. Secondo quanto riferito da 'La Nazione' il discorso potrebbe riaprirsi a gennaio, visto che la quotazione del trequartista albiceleste si è assestata non oltre i 25 milioni. Pradè e la Fiorentina potrebbero dunque riformulare una nuova offerta per assicurarsi le prestazioni di de Paul.