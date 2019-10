ITALIA TERZA MAGLIA / La FIGC ha presentato la nuova terza maglia da gioco della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Si tratta di un kit verde ispirato al periodo rinascimentale, come si legge nella nota ufficiale della FIGC, "con motivi ispirati ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, il colore verde del kit risale alla "Maglia Verde" indossata per un’unica volta dall’Italia durante la vittoria per 2-0 contro l'Argentina nel dicembre 1954 allo Stadio Olimpico di Roma". La divisa è stata realizzata dalla 'Puma' ed esordirà il prossimo 12 ottobre in occasione di Italia-Grecia di qualificazione a Euro 2020, proprio nello stesso 'Stadio Olimpico' di Roma.