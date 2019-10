CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI / Le ore passano e Luciano Spalletti si avvicina sempre di più ad una nuova avventura in Serie A. Il Milan è pronto ad accoglierlo mettendo alla porta Marco Giampaolo nonostante la vittoria sofferta di sabato sera a Genova.

Il tecnico di Certaldo, dal canto suo, avrebbe già detto sì ai rossoneri, convinto dalla proposta e dalla rosa del 'Diavolo'. All'allenatore piace il progetto tecnico del Milan ed è pronto a tornare in sella proprio a Milano dopo l'esperienza all'. I nerazzurri rappresentano l'ultimo vero ostacolo in quanto sarà necessario trovare la giusta quadratura economica con la società di Zhang in virtù di due anni di contratto a 5 mln netti a stagione, 10 lordi (20 totali). Si cerca quindi la buonuscita, elemento imprescindibile per Spalletti, cone l'Inter in contatto per trovare l'intesa e concludere una trattativa che porterebbe l'ex romanista in rossonero con un triennale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI