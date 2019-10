Milan, Spalletti candidato numero uno: le richieste

p>CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI CONTRATTO / Sono ore decisive per stabilire il futuro deled in particolare di Marco, con la società intenzionata ad esonerare il tecnico di Bellinzona nonostante la vittoria coldi sabato scorso. Paoloe Zvonimirhanno deciso di cambiare guida tecnica e, in questo momento, il candidato numero uno è sicuramente Lucianoche ha però ancora un contratto in essere con l'Inter valido fino al 2021. Al di là dell'ostacolo legato all'accordo ancora vigente con i nerazzurri il tecnico di Certaldo sembra avvicinarsi sempre di più ai rossoneri.

Secondo quanto sottolineato da Schira de 'La Gazzetta dello Sport' lo stesso Spalletti ha manifestato ai suoi collaboratori l’intenzione di ascoltare la proposta del 'Diavolo'. Negli ultimi mesi infatti il toscano è rimasto comunque a Milano nonostante l'esonero insieme alla famiglia ed avrebbe apprezzato l'interesse rossonero. Un contratto biennale la richiesta di Spalletti.