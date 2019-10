ITALIA MANCINI BALOTELLI EUROPEO DE ROSSI / Spazio alla conferenza stampa del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, che ha parlato oggi pomeriggio partendo dalle tematiche del campionato: "Inter-Juve è stata una bella partita, intensa e con giocatori bravi. Sono gare diverse dalle altre. I ragazzi sono migliorati, stanno giocando quasi tutti, gli allenatori ci puntano e possono avere un futuro nei club e nella nazionale". Sulle parole di Conte relative al modo di intendere il calcio in Italia: "Ogni Paese ha il suo modo di vivere il calcio, In Italia si vive con più passione, a volte esagerando, questo in Inghilterra non accade. Si vivono situazioni diverse, se si torna in Italia lo sappiamo. Il nostro modo di vivere una gara di calcio è diversa. Tuttavia, è difficile parlare su una cosa che lui pensa, io ho lavorato in varie parti ed ho capito che ogni nazione ha il suo modo di vivere".

INFORTUNATI - "Vediamo a domani, a destra abbiamo chiamato uno in più, Di Lorenzo, perché se lo merita.

A centrocampo valutiamo domani: sicuramente richiamiamo Tonali dopo la prima gara con l'Under 21. Tornerà con noi, era già fissato, probabilmente non chiameremo nessuno, a meno che non si sentirà poco bene qualcuno".

BALOTELLI - "Balotelli fisicamente non stava benissimo, rientrava dopo mesi alla prima. A Napoli è andato meglio ma ha bisogno di giocare partite. Ci ho parlato? Sì. Martnelli? Non è così facile, lì serve una richiesta, serve aspettare. Sono giocatori col doppio passaporto".

DE ROSSI - "La valutazione è la stessa fatta con Buffon per la gara di Torino con l'Olanda. Ci faceva piacere dare a giocatori fondamentali un'altra occasione per salutare i tifosi. Lo abbiamo fatto anche con lui, ma è infortunato, non ha giocato le ultime gare ma vediamo più avanti se ci sarà la possibilità".

KEAN - "Deve capire che il comportamento deve essere quello giusto ma può rientrare prestissimo. Due-tre giocatori che potevamo chiamare andranno con l'Under, hanno l'Irlanda che è la più difficile del gruppo ma sanno che possono essere chiamati per il Liechtenstein".