INTER LA RUSSA TWEET LUKAKU ICARDI CONTE RAZZISMO/ Dal tweet polemico riguardanteLukakueIcardi a Conte e il razzismo. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it dall'onorevole Ignazio La Russa, senatore di Fdi, noto tifoso nerazzurro.

Onorevole, sta suscutando tante polemiche un suo tweet non proprio ortodosso, riguardante Lukaku e Icardi...

"Il tweet in frealtà non è mio. Me l'hanno mandato e l'ho condiviso".

Chi è l'autore del tweet?

"Un famoso manager, tifoso interista come me, di cui non posso dirle il nome".

Comunque sia, condividendolo, lei in sostanza discute l'acquisto di Lukaku e condanna la cessione di Icardi?

"No, no, quel tweet era simpatico. Lukaku è un grande giocatore, ma non ha sostituti all'altezza. Anche questa è la differenza tra noi e la Juve. Se ieri fosse uscito il belga, l'Inter avrebbe inserito Esposito, un ragazzino. I bianconeri invece sono partiti con Higuain in panchina, a volte c'è Dybala.

Diciamo che avremmo bisogno di un altro grande centravanti oltre allo stesso Lukaku".

Insomma, secondo lei l'Inter non doveva cedere Icardi?

"Guardando al valore tecnico no, ma per motivi societari è giusto così".

Come si sente un tifoso nerazzurro dopo una sconfitta contro la rivale di sempre?

"Spero che difronte ad una sconfitta di misura, magari faremo un gande campionato. Del resto l'Inter finora ha perso contro Barcellona e Juventus, le squadre che hanno i due giocatori più forti al Mondo come Messi e Ronaldo".

Dall'inizio della stagione si dice che Conte stia incidendo più di Sarri. La gara di ieri sembra abbia dimostrato il contrario. Concorda?

"Sarri ha trovato una squadra reduce da 8 scudetti di fila ed ha un compito facile. Conte invece deve costruire e sono contento del lavoro che sta facendo. Comunque, secondo me, ieri la differenza l'hanno fatta i giocatori, non il gioco".

Quindi Conte è il valore aggiunto che può strappare lo scudetto alla Juventus?

"Conte è sicuramente un valore aggiunto. Non so se riuscirà a vincere lo scudetto, ma l'Inter lotterà fino alla fine. La Juventus ha più giocatori di livello rispetto all'Inter, ecco perchè ritengo il tecnico l'uomo in più".

Giusto abbattere lo stadio di San Siro?

"Sentimentalmente no. Capisco che serve un nuovo stadio, ma lascerei comunque in piedi San Siro".

Capitolo razzismo, cosa bisogna fare affinchè non ci siano più cori discriminatori allo stadio?

"Intanto qualsiasi insulto va condannato. Bisogna individuare i responsabili e sanzionarli con il DASPO".