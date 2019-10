CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI / Il Milan ha scelto Luciano Spalletti per sostituire Giampaolo, ormai a un passo dall'esonero.

Con l'arrivo (ancora non certo) dell'ex tecnico dell', i rossoneri passerebbero al, il modulo da sempre preferito dal toscano.

Almeno all'inizio Spalletti punterebbe sugli elementi di maggiore esperienza. Due nomi non a caso, Biglia e Rebic. I 'sacrificati' sarebbero i giovani come Bennacer e Rafael Leao, quest'ultimo tra i pochissimi a salvarsi nelle ultime due settimane. Per ragioni tattiche sarebbero invece a rischio sia Paqueta che Calhanoglu.

Ecco il probabile Milan targato Spalletti

(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia; Suso, Bonaventura, Rebic; Piatek.