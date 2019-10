CALCIOMERCATO MILAN SPALLETTI INTER / In casa Milan continua a tenere banco il caso legato a Marco Giampaolo. La panchina dell'ex tecnico della Sampdoria appare sempre più in bilico con il nome di Luciano Spalletti che sembra aver scalato le gerarchie.

Ci sarà però prima da risolvere il contratto con l'Inter, valido ancor fino al 2021. Intanto stando a quanto scrive su Twitter Luca Calamai, de La Gazzetta dello Sport, lo stesso Spalletti non vedrebbe l’ora di sfidare il suo ex club: "Spalletti è molto, molto vicino al Milan. Luciano non sogna altro che sfidare l’Inter dopo quello che ritiene essere stato un vero tradimento". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI