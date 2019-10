CALCIOMERCATO BARCELLONA VICTOR VALDES / Victor Valdes non è più l'allenatore del Barcellona Juvenil A.

L'ex portiere è stato ufficialmente sollevato dall'incarico dopo la lite con Patrick Kluivert, il responsabile delle giovanili, al termine del pesante ko in Youth League contro l'Inter. Per sostituire Valdes, come recita la nota ufficiale della società catalana, "è stato promosso Franc Artiga, finora allenatore dell'U19 B".