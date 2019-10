Panchina Sampdoria, le ultime di CM.IT su Di Francesco e Pioli

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Ore 15:42 - Il Genoa ora sente aria di vantaggio per Pioli. In caso di accordo, i doriani punterebbero tutto su Iachini. Risultano infine contatti pure con Gattuso.

Ore 13:00 - Come anticipato da Calciomercato.it, la Sampdoria ha comunicato a Di Francesco, al termine della sconfitta con il Verona, la volontà di cambiare.

Ma prima di ufficializzare la separazione con il tecnico abruzzese (è in corso una trattativa per la buonuscita), i blucerchiati attendono entro le prossime ore una risposta da, che a sua volta aspetta segnali l'esito della trattativa tra Spalletti e il Milan. L'ex viola, contattato pure dal Genoa, aveva raggiunto in estate un accordo con i doriani sulla base di un biennale a circa 1,2 milioni di euro a stagione. Un'intesa blindata, fino alla virata di Ferrero suche ha di fatto stravolto i piani dei dirigenti della Sampdoria.