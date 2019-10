ROMA PETRACHI MORACE CAGLIARI / Tante polemiche nel match di ieri all'Olimpico tra Roma e Cagliari, soprattutto per le parole di Gianluca Petrachi. Il ds giallorosso nel postpartita si è scagliato contro l'arbitro Massa, per la direzione di gara e per l'episodio del gol non assegnato a Kalinic nel finale per fallo su Pisacane.

L'ex allenatrice del Milan femminile, ieri in cabina di commento 'Sky Sport' in Roma-Cagliari ha parlato ad 'Adnkronos': "Lo direi anche io se le mie calciatrici giocassero in punta di piedi. Non è una cosa offensiva, assolutamente. Anche io potrei dirlo in alcune situazioni alle mie giocatrici, che non siamo signorine o ballerine".