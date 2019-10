GENOA SAMPDORIA PIOLI GATTUSO IACHINI NICOLA / Sampdoria e Genoa stanno attraversando un periodo molto complicato. I risultati non arrivano ed entrambe le panchine sono a forte rischio. Soprattutto quella di Di Francesco, di fatto già esonerato come anticipato da Calciomercato.it, ma i blucerchiati - per la risoluzione consensuale - dovranno garantire al tecnico (che guadagna 1,8 milioni) una ricca buonuscita. Solo dopo aver risolto questa faccenda si potrà andare dritti su Stefano Pioli, il preferito da Ferrero che offrirebbe un contratto annuale con opzione. Per la Samp in corsa c'è anche Beppe Iachini, che piace molto ai tifosi dopo la promozione di qualche anno fa e resta quindi un nome papabile.

Anche perchénon si è reso disponibile.

Su Pioli, però, c'è molto forte anche il Genoa. La prestazione contro il Milan avrebbe lasciato qualche dubbio su un eventuale esonero di Andreazzoli, ma lo score di 1 punto in 5 partite lasca poco scampo all'ex tecnico dell'Empoli. Per questo il 'Grifone' sarebbe pronto a offrire un biennale al tecnico romagnolo, ma anche in questo caso ci sarebbe un'alternativa, che risponde al nome di Davide Nicola. In questo scenario si inserisce il Milan, che ha messo Stefano Pioli nella lista dei possibili successori di Giampaolo. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina dovrebbe sciogliere le riserve entro mercoledì.