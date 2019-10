JUVENTUS DE LIGT PAGELLE / Alti e bassi in questo inizio di stagione per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, malgrado il successo della Juventus contro l'ex capolista Inter, è stato il peggiore in campo nelle fila della squadra bianconera causando in modo grossolano il rigore poi trasformato da Lautaro Martinez.

Rimandato per il momento il giudizio sul colpo dell'estate della 'Vecchia Signora', alla prima esperienza fuori dai confini olandesi dopo l'addio all'Ajax.

De Ligt sta faticando ad inserirsi nella nostra Serie A, anche se l'ambiente bianconero e Maurizio Sarri lo giudicano come un normale percorso di crescita per un 20enne catapultato in un campionato difficile come quello italiano e in una realtà totalmente differente rispetto alla Eredivisie, tanto per citare il tecnico bianconero. Per Sarri e Paratici de Ligt vale i 75 milioni di euro investiti sul mercato per portarlo a Torino, con il nazionale orange che prima della pessima prova di 'San Siro' aveva comunque mostrato dei chiari segnali di miglioramento in particolare nelle gare con Spal e Bayer Leverkusen.

De Ligt, nelle sette partite giocate finora in stagione, totalizza la media del 6 secondo le pagelle di Calciomercato.it, mentre se si fa riferimento solo all'Europa arriva ad una media più che positiva del 6,75. Insufficiente in Serie A, più a suo agio invece sul palcoscenico della Champions League: la Juventus ha ancora ampi margini di crescita e uno di questi è sicuramente il rendimento di de Ligt.