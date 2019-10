CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / AGGIORNAMENTO ORE 19.44 - Viste le difficoltà a trovare una soluzione al problema buonuscita per Spalletti, secondo quanto riferisce 'Sky', il Milan sta virando su Stefano Pioli.

ORE 18 - Il presidente Scaroni ha lasciato Casa Milan senza rilasciare alcuna dichiarazione.

ORE 16.30 - Sarebbe pari ad un anno di contratto la buonuscita che l'Inter è pronta a corrispondere a Luciano Spalletti per liberarlo. Il tecnico con il Milan vuole almeno un biennale. Parti a lavoro e intenzionate a trovare un'intesa.

ORE 15.20 - Spalletti ha detto si al Milan: si cerca la buonuscita con l'Inter per concludere al meglio la trattativa.

ORE 14.30 - Ulteriori dettagli sul possibile arrivo al Milan di Luciano Spalletti sono forniti da Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport', che attraverso un tweet ha confermato come Spalletti abbia manifestato ai suoi collaboratori l'intenzione di ascoltare la proposta del Milan, apprezzando il pressing rossonero dopo il no iniziale. Ecco la richiesta dell'ex Inter.

ORE 13.50 - Stando a quanto scrive Luca Calamai, de La Gazzetta dello Sport, Spalletti non vedrebbe l'ora di sfidare l'Inter: "Spalletti è molto, molto vicino al Milan.

Luciano non sogna altro che sfidare l’Inter dopo quello che ritiene essere stato un vero tradimento".

ORE 13.25 - Il Milan ha scelto Spalletti per il post Giampaolo. 'Gazzetta.it' conferma le nostre indiscrezioni, è l'ex tecnico dell'Inter il prescelto per sostituire Giampaolo. Solo dopo l'accordo col tecnico toscano, che deve risolvere il suo contratto coi nerazzurri in scadenza nel 2021 (a ballare circa 20 milioni lordi escluso lo staff, ndr), la dirigenza rossonera procederà in via ufficiale con l'esonero dell'allenatore di Bellinzona, praticamente sicuro.

ORE 13.05 - Secondo 'Corriere.it' per ora non c'è stato alcun contatto tra il Milan e Gennaro Gattuso. L'ex resta comunque uno dei candidati, anche se in seconda-terza fila, per la successione di Marco Giampaolo.

ORE 11.48 - Luciano Spalletti, legato contrattualmente ancora all'Inter, sarebbe il preferito di Boban e Maldini, ma il toscano va convinto dopo il no ricevuto nei giorni scorsi. Occhio, quindi, agli altri candidati: da Stefano Pioli (prima alternativa a Spalletti) a Marcelino passando per Rudi Garcia fino a Ranieri e all'ex Gattuso.

In casa Milan tiene banco il futuro della panchina. Sono ore decisive infatti per Giampaolo, con la società intenzionata ad esonerare il tecnico di Bellinzona nonostante la vittoria col Genoa di sabato scorso.

