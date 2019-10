BOLOGNA MIHAJLOVIC LAZIO MEDICI OSPEDALE / "Siete stati bravi, vi abbraccio tutti". Così Sinisa Mihajlovic avrebbe fatto i complimenti al suo Bologna per la partita contro la Lazio. Un pareggio per 2-2, ma una prestazione di livello contro un avversario "che si è ritrovato", come aveva ammonito lo stesso allenatore in questi giorni. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'allenatore rossoblù aveva arringato i suoi giocatori: "Giocate con grande coraggio, intensità e aggressività".

Proprio come sta facendo lui.

Sinisa Mihajlovic ha davvero lottato per essere presente in panchina ieri: sabato era, infatti, come riporta 'Il Corriere dello Sport' sarebbe arrivato il 'no' da parte dei medici. Poi nella mattina di domenica il 'sì' liberatorio alla luce dei risultati degli ultimi esami. Dopo la partita il tecnico sarebbe poi stato riaccompagnato subito all'ospedale Sant'Orsola, dove dovrebbe rimanere ancora qualche giorno. E se tutto andrà secondo i programmi, Mihajlovic potrebbe essere in panchina anche contro la Juventus, magari dopo aver diretto anche un paio di allenamenti a Casteldebole.