JUVENTUS KANTE REAL MADRID / Il Real Madrid a caccia di un centrocampista di livello per accontentare Zinedine Zidane.

Oltre aed, sul taccuino del club merengue sarebbe entrato anche N'Golo, seguito con interesse pure dalla

Stando qual quotidiano 'Sport' il Real farebbe sul serio per il mediano campione del mondo, ritenuto l'ideale sostituto di Casemiro in caso di addio la prossima estate del brasiliano. Florentino Perez sarebbe pronto a recapitare un'offerta faraonica al Chelsea per Kanté, attualmente in scadenza nel 2023 con i 'Blues'.