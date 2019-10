Classifica senza Var Serie A: Juventus a +3 sull'Inter

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella settima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo tra Genoa e Milan, in primis, a Mariani era sfuggito il fallo di mano di Biraschi in area di rigore, poi espulso. Nel lunch match, invece, l'esordiente Prontera non aveva ravvisato il fallo all'inizio dell'azione che aveva portato al gol di Nestorovski in Fiorentina-Udinese, mentre ad Orsato era sfuggito il fallo da rosso di Medel in Bologna-Lazio.

Serie A, settimo turno: risultati e classifica senza Var

Infine il penalty per il Cagliari contro la Roma è stato decretato dadopo aver rivisto le immagini del tocco di braccio di

Spal-Parma 1-0

Verona-Sampdoria 2-0

Genoa-Milan 1-1

Fiorentina-Udinese 1-1

Atalanta-Lecce 3-1

Bologna-Lazio 2-2

Roma-Cagliari 1-0

Torino-Napoli 0-0

Inter-Juventus 1-2

Brescia-Sassuolo rinviata

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 19, Inter 18, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12, Lazio 11, Cagliari 11, Fiorentina 11, Torino 10, Verona 9, Parma 9, Bologna 9, Milan 9, Udinese 7, Sassuolo* 6, Brescia* 6, Spal 6, Lecce 6, Genoa 5, Sampdoria 3.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 19, Inter 16, Atalanta 16, Roma 14, Napoli 13, Cagliari 11, Lazio 11, Torino 10, Verona 9, Parma 9, Udinese 9, Bologna 9, Fiorentina 8, Milan 7, Genoa 7, Sassuolo* 6, Spal 6, Lecce 6, Brescia* 4, Sampdoria 3.

*Una partita in meno