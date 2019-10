ROMA ESAMI FLORENZI INFORTUNIO / Piove sul bagnato in casa Roma e non per le condizioni atmosferiche della capitale.

Stamattina, infatti, sono attesi nella clinica di riferimento dei giallorossi, Villa Stuart,che dovranno sottoporsi a intervento chirurgico rispettivamente per una frattura allo zigomo e una lesione del menisco. Dopo il bosniaco, però, a sorpresa è arrivato anche Alessandro, che ieri non ha preso parte al match col Cagliari a causa di una sindrome influenzale. Il capitano della Roma si è recato a Villa Stuart proprio per effettuare dei controlli sul persistere di questo stato. Oltre ai tanti infortuni di campo, anche la febbre.