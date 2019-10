JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. L'argentino è stato uno dei migliori in campo nel Derby d'Italia contro l'Inter, che ha permesso ai bianconeri di sorpassare la squadra di Conte e ritrovare la vetta della classifica. Il numero dieci è stato letale in occasione della rete del vantaggio dopo soli 4' di gioco, sorprendendo con un sinistro potente e velenoso Handanovic. Un gol che mancava da quasi sei mesi a Dybala, che aveva firmato l'ultima rete ufficiale con la maglia della 'Vecchia Signora' lo scorso 7 aprile contro il Milan.

L'ex Palermo è tornato ai livelli che gli competono, ritrovando stavolta anche la via della rete dopo le brillanti prestazioni delle ultime uscite.

Un valore in più per Maurizio, che ieri lo ha preferito un po' a sorpresa al connazionaledal primo minuto. La 'Joya' non ha tradito le attese del mister bianconero, firmando una prova a tutto tondo e dimostrando di aver trovato una certa intesa con. Sorridono Sarri e la dirigenza juventina, questa estate ad un passo dal cedere Dybala nello scambio con ilper, non pervenuto ieri sera.

Un Dybala sul mercato e nel mirino anche di Tottenham e PSG, che alla fine però non si è mosso da Torino. Un'arma in più di qualità per Sarri, che in questa prima fase della stagione lo ha alternato in tutte le posizioni dell'attacco bianconero. Un Dybala questo che ha illuminato la notte di 'San Siro' e che fa la differenza. E, inevitabilmente, destinato a restate alla Juventus nella finestra di gennaio nonostante i continui rumors sul suo conto.