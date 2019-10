ROMA CAGLIARI DZEKO PISACANE / Edin Dzeko è arrivato poco dopo le 8 questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi ad un intervento dopo lo scontro di gioco ieri pomeriggio nel match pareggiato dalla Roma contro il Cagliari.

Il centravanti bosniaco ha rimediato la doppia frattura all'arco zigomatico destro nel match dell''Olimpico'.

Allarme rientrato anche per Pisacane dopo l'impatto involontario con il compagno Olsen. Il difensore, comunica il Cagliari, è uscito per un "trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale ed è stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti, visitato dal Prof. Francesco Franceschi e dal Dott. Alberto Manno. Gli esami strumentali a cui è stato immediatamente sottoposto il difensore rossoblù - si legge - non hanno evidenziato lesioni".