ROMA CAGLIARI MARAN / Soddisfatto per l'inizio di stagione del suo Cagliari, Rolando Maran ha rilasciato alcune parole tornando su quanto accaduto ieri contro la Roma: "Il commento è semplice: non è nemmeno un gol annullato. Il guardalinee non si è mosso dal suo posto, l'arbitro ha dato indicazione che era fallo. Era un fallo evidente. La situazione era chiarisima - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Il giocatore aveva perso conoscenza, non ci siamo resi conto della gravità dell'infortunio. E' rimasta la barella in campo e si è perso tanto tempo anche per questo. Ma da subito si è decretato che il gol non era regolare. In campo ci avevano detto che era punizione per noi. Senza infortunio il gioco si sarebbe ripreso subito".

Il tecnico ha commentato anche la stagione della sua squadra: "Siamo in serie positiva, questo ci dà grossa soddisfazione.

Dopo la partenza falsa abbiamo preso la strada giusta e abbiamo una buona classifica. Non dobbiamo pensare a obiettivi straordinari ma dobbiamo crescere. Non dobbiamo sbagliare a fissare obiettivi per i quali amiscono già squadre molto competitive. Pensiamo a partita per partita, vogliamo crescere. Insieme aabbiamo perso, infortunatosi a inizio campionato. Sono arrivati ragazzi che stanno dando grande contributo e la squadra è migliorata. Nuovo Barella? In questi anni la società è cresciuta e lo dimostra il fatto che il Cagliari l'anno scorso ha portato tre giocatori in Nazionale. Ci sono molti ragazzi che potrebbero avere un futuro importante. Bisogna avere pazienza e aspettarli un attimo.? E' solo un fattore di condizione, Radja è tornato a Cagliari e sembra non si sia mai tolto questa maglia. E' un ragazzo disponibile e con una voglia di far bene incredibile".