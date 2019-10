INTER JUVENTUS PSG ICARDI / Mauro Icardi è tornato a Milano. Ieri, durante la diretta televisiva di 'Tiki-Taka', seguita al derby d'Italia tra Inter e Juventus, gli spettatori hanno colto con sorpresa la presenza del bomber dietro le quinte del programma che vede sua moglie-agente Wanda Nara come ospite fissa.

I due, riporta 'Sportmediaset', probabilmente avrebbero dovuto assistere al match allo stadio, ma hanno poi preferito presentarsi negli studi di Cologno Monzese: clicca qui per restare aggiornato. Ancora tesserato dei nerazzurri, quindi, Icardi ha assistito alla super sfida vinta ieri dai bianconeri, che non lo hanno depennato dalla lista della spesa. Il bomber, attualmente in prestito con diritto di riscatto al, resta quindi un profilo gradito alla dirigenza torinese.