INTER JUVENTUS / La Juventus sbanca 'San Siro', infliggendo il primo ko in campionato all'Inter dell'ex Antonio Conte. Per la prima volta in questa stagione la squadra allenata da Maurizio Sarri si porta in solitario in vetta, con il tandem tutto argentino Dybala-Higuain che ha deciso la contesa contro i nerazzurri.

Clima ovviamente disteso e tanti sorrisi nel post-gara tra i giocatori bianconeri, con il 'Pipita' che ha scherzato e abbracciato il connazionale nel mentre stava parlando ai giornalisti in zona mista. Altro siparietto divertente poi tra, con il fuoriclasse portoghese che ha 'disturbato' il capitano bianconero urlandogli in modo scherzoso "Uh" all'orecchio mentre era impegnato con le interviste.