INTER JUVENTUS / In tempi social, anche una vittoria va celebrata: il post Inter-Juventus 'infiamma' così i tifosi bianconeri grazie al video pubblicato sul profilo Twitter della società piemontese.

"OOPS!...we did it again!", lo abbiamo fatto ancora il claim che accompagna telecronache e gol delle vittorie passate della Juventus in casa dell'Inter. Una serie di successi allungata questa sera grazie alle reti di: uno sfottò in piena regola che i tifosi, ovviamente quelli di fede bianconera, dimostrano di apprezzare molto.