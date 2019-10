INTER JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala ha messo il suo timbro nel successo della Juventus contro l'Inter. Il numero dieci bianconero è intervenuto in zona mista dopo la vittoria di 'San Siro' contro i nerazzurri: "La squadra ha fatto tante partite facendo bene, a livello sia di gioco che di aggressività. Contro il Napoli abbiamo fatto un primo tempo incredibile, poi abbiamo un po' mollato. Credo che la vera Juve sia quella della prima parte con il Napoli e quella vista stasera.

Oggi, in una gara così importante dove c'era tanta tensione, abbiamo giocato con grande tranquillità. Una squadra che fa 25 passaggi per arrivare sotto la porta avversaria, quando ci sono dieci giocatori dentro l'area davanti al portiere: questa è la Juve che il nostro allenatore vuole vedere. Se mi sono ripreso la Juventus? Non è questo il discorso. Penso che ognuno deve dimostrare il proprio valore e dare il massimo quando ne ha l'occasione. Per il mister non è facile scegliere: alla Juve ci sono tanti attaccanti importanti, che fanno gol e che fanno bene entrando a gara in corso. Penso che non sia facile per lui scegliere, però questa è una cosa positiva per la squadra".