INTER JUVENTUS BONUCCI / Leonardo Bonucci è soddisfatto dopo il successo della Juventus nel Derby d'Italia contro l'Inter. Il capitano bianconero ha parlato in zona mista al termine del big match di 'San Siro' contro la squadra di Conte: "Nervosismo normale, la logica conseguenza quando la posta in palio è alta e affronti una grande squadra. Oggi abbiamo disputato un'altra grande prova, anche sotto il profilo della maturità.

Speriamo ce ne siano altre così in futuro: è stata una grande vittoria con un grande gioco, dai titolari a chi è entrato dalla panchina tutti sapevamo cosa fare. Siamo comunque solo ad ottobre, possiamo ancora migliorare perché abbiamo ampi margini di miglioramento. Applicazione, umiltà e voglia di sacrificarsi, riproducendo in campo quanto provato in allenamento: così abbiamo messo in difficoltà l'Inter e concesso loro poche occasioni. Merito del lavoro svolto in settimana, quando scendiamo in campo ci divertiamo ed è questa la cosa più importante oltre alla fame nel cercare sempre la vittoria. Se continueremo così sarà una grande stagione. Quando ci metti tutto te stesso, difendi bene e ti diverti con la palla al piede, la logica conseguenza è la vittoria".