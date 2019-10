INTER JUVENTUS BONUCCI INTERVISTA / Grande soddisfazione in casa Juventus per la vittoria a 'San Siro' contro l'Inter. Nel postpartita sono arrivate anche le parole di Leonardo Bonucci, che ha spiegato i segreti del successo bianconero: "Abbiamo saputo gestire i momenti della partita, restando consapevoli della nostra forza ma anche umili.

Abbiamo sofferto poco e imposto il nostro gioco, è stata una grande Juve ma possiamo migliorare", ha detto a 'Sky Sport'.

Il difensore azzurro continua: "È un stato un match entusiasmante, ma è normale quando si affrontano due squadre così. Chiellini? Perdita pesante, so di dover dare qualcosa in più. Ora sento la fiducia e la stima da parte di tutti, sono il veterano della difesa e devo aiutare i miei compagni. Siamo un po' in ritardo a livello di condizione, dobbiamo ancora migliorare in alcuni dettagli, bisogna essere più cattivi".