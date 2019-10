INTER JUVENTUS SKRINIAR INTERVISTA ZONA MISTA /Inter ko contro la Juventus nel Derby D'Italia di 'San Siro'. Milan Skriniar analizza in zona mista la sconfitta contro i bianconeri, che scavalcano la squadra di Conte in testa alla classifica: "Contro squadre così forti non è mai facile, abbiamo cercato di pressare e dare il massimo. Conte ci ha detto delle cose, ma non voglio parlarne qua.

Una delle cose che ci ha detto è che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti. L'arbitro? Non voglio parlarne, però non mi è piaciuta una cosa. Non va bene che ad ogni fallo tutti gli vadano addosso a protestare, si ferma il gioco ogni trenta secondi. Deve mandare tutti via e non perdere tempo a parlare. Ridimensionamento? Noi ci alleniamo ogni giorno al massimo, però dobbiamo fare ancora di più. Basta un niente per perdere a certi livelli: i dettagli fanno la differenza".