INTER JUVENTUS DYBALA / Titolare e in gol: Paulo Dybala è tra i protagonisti della vittoria della Juventus sul campo dell'Inter. L'argentino a 'Sky' dichiara: "Oggi è stata una partita bella: per la classifica, per la gente, per la voglia di giocare delle due squadre. E' una partita che resterà nella mente di tutti i tifosi, per noi è una vittoria è molto importante. Titolare? Era un mistero: Sarri dà la formazione prima di partire dall'albergo. Ne parlavamo prima con Higuain: il mister dovrebbe darla prima.

Abbiamo giocato il calcio che vogliamo giocare, nel secondo gol si è visto.

PERCENTUALE DI FORMA - "Sono in un momento di crescita: vogliamo giocare sempre, anche per il mister non è facile perché chi gioca segna, tutti hanno voglia di dimostrare. Questo ti dà una carica in più. Sono arrivato tardi per la preparazione, ma posso dare qualcosa di più".

TRIDENTE - "Non era un momento facile della partita, ho dovuto fare il trequartista, dovevo correre dietro a Brozovic ed ero stanco. Dobbiamo vederlo dall'inizio ma dipenderà dal mister".