INTER JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Fermo dalla terza giornata di campionato per un problema muscolare, Douglas Costa ha visto da spettatore la vittoria della Juventus in casa dell'Inter.

Il brasiliano ha festeggiato poi su Instagram con una doppia foto delle esultanze di: quella del gol di questa sera e quella della rete di due anni nel match che in pratica assegnò lo scudetto alla. "Ci sono immagini che non stancano mai! Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi. E dopo la pausa ci sono anch'io", il messaggio di Douglas Costa che annuncia anche il rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali.