INTER JUVENTUS SKRINIAR / Primo stop in campionato per l'Inter che viene battuta in casa dalla Juventus e perde il primo posto in classifica. A commentare il ko è Milan Skriniar a 'Sky': "Sia col Barcellona che stasera non abbiamo fatto una partita bellissima, ma buona.

Abbiamo tenuto la palla e creato occasioni ma non siamo riusciti a fare gol".

JUVE PIU' PRONTA - "Sapevamo che è una squadra forte. Abbiamo molte cose da migliorare ed è anche bello, quindi bisogna andare avanti".

GOL SUBITI SIMILI - "Bisogna essere più aggressivi vicino alla nostra area, Barcellona e Juve sono molto pericolose lì e si è visto anche oggi. Dobbiamo essere più aggressivi e attaccati agli uomini".