INTER JUVENTUS CONTE INTERVISTA / Prima sconfitta in campionato per l'Inter. La squadra di Conte cade proprio nella supersfida contro la Juventus, che vince 2-1 a 'San Siro', sorpassa i nerazzurri e conquista la vetta. Il tecnico dei salentini ha analizzato il ko contro i bianconeri nel postpartita a 'Sky Sport'.

L'USCITA DI SENSI - "L'abbiamo pagata, abbiamo perso il filo del discorso. Non abbiamo cominciato bene il secondo tempo, ma la partita si è riequilibrata e poteva segnare chiunque. Hanno fatto gol loro, anche stasera hanno mostrato l'artiglieria pesante, la gestione di questi incontri. Non ho niente da dire ai ragazzi, hanno dato tutto. Ma noi a differenza loro abbiamo tanta strada da fare, nella gestione, l'esperienza, nel capire i momenti. Dobbiamo crescere e non poteva essere altrimenti, ma sono orgoglioso perché la partita è stata equilibrata.

Complimenti a loro, noi ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare".

PARTITA SPECIALE - "E' una partita importante contro una squadra molto forte. Quando ho giocato in passato con la Juve ho sempre perso, con l'Arezzo, l'Atalanta e ora l'Inter. Stasera mi dispiace, non perché abbiamo perso con la Juventus ma complimenti a loro".

CERTI ERRORI SI PAGANO - "Potevamo fare molto meglio ache nei due gol presi a Barcellona, però ribadisco che è un percorso di crescita con dei ragazzi che a livello di esperienza. Abbiamo bisogno di lavorare, di fare questo percorso, non ci sono scorciatoie. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus, loro sono di un'altra categoria sotto tutti i punti di vista. Lavoriamo per diminuire questo gap che ad ora è importante. Siamo stati bravi a vincere le altre 6 ma abbiamo sempre portato la macchina a 200 all'ora, mai a 80/100 in comodità. Sappiamo che per vincere dobbiamo andare a 200 e lavoriamo per questo".