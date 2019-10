INTER JUVENTUS SARRI / Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri commenta a 'Sky' il successo bianconero sul campo dell'Inter, tre punti che ridanno il primo posto ai campioni d'Italia: "Il sorpasso in questo momento ha poco significato. L'aspetto importante è aver fatto una buona prestazione, di personalità, carattere, contro una squadra forte e un ambiente carico. Siamo entrati con un buon approccio, penso che abbiamo meritato di vincere".

24 PASSAGGI GOL HIGUAIN - "Cosa ho visto? I piedi dei giocatori. E' una squadra con qualità e può palleggiare con grande qualità e la palla gol arriva per diretta conseguenza".

TRIDENTE - "L'inerzia della partita era completamente nostra e andava provato: forse Paulo era già stanco e dopo qualche minuto ho avuto la sensazione che l'inerzia stava cambiando e ho cercato di riequilibrare la squadra".

BONUCCI-DE LIGT - "de Ligt parla poco l'Italia, sarà quello.

E' un ragazzo forte, in fase di adattamento al nostro calcio e alla nostra squadra. E' normale che abbia qualche partita ad alti livelli ed altre di minor qualità. L'infortunio di Chiellini ci ha costretto a velocizzare l'inserimento di de Ligt, se ci fosse stato Giorgio il suo inserimento sarebbe stato più graduale".

PALLINO DEL GIOCO - "Dal punto di vista del palleggio abbiamo fatto passi avanti importanti. Possiamo lavorare sul predominio, ma bisogna lavorare sui presupposti: pressare di più e meglio, andare sulle palle vaganti, togliere iniziative offensive agli avversari. Ma è una squadra che sa difendere bassa senza andare in panico: bisogna aspettare quel che c'era prima e piano piano inserire cose diverse".

ASPETTATIVE - "Secondo me abbiamo margini di miglioramento. La squadra è forte, dalla panchina si può far alzare giocatori importanti. Secondo me in questo momento non siamo al 100%".

EVOLUZIONE - "Bastava essere più attenti: ad Empoli sono partito con un modulo e ho fatto un ciclo con un altro modulo, a Napoli lo stesso, al Chelsea il modulo era diverso. Qui sta succedendo la stessa cosa".