INTER JUVENTUS TRIDENTE / Appena una settimana fa Maurizio Sarri parlando della possibilità di vedere in campo il tridente Ronaldo-Dybala-Higuain aveva parlato di "ipotesi bellissima per uno che siede al bar".

A distanza di una settimana eccoli per la prima volta insieme: al 60' di Inter-Juventus, il tecnico di Figline ha rotto gli indugi mandando in campoe togliendocon Dybala rimasto in campo. Dieci minuti appena per ammirare per la prima volta in campo il 'tridente pesante': al 70', infatti, visto anche il periodo favorevole all'Inter, Sarri fa dietrofront togliendo Dybala e mandando in campo