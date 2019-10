INTER JUVENTUS GODIN INFORTUNIO / Tra Inter e Juventus è partita maschia, con grande equilibrio in campo. I giocatori non si tirano mai indietro e rischiano di incappare anche in qualche infortunio. Nel primo tempo Stefano Sensi è sstato costretto a lasciare il terreno di gioco per far posto a Vecino a causa di un problema muscolare.

Nel secondo tempo, invece, al 53' è arrivato un altro cambio operato da: stavolta èa uscire, conal suo posto. Per l'ex Atletico Madrid si è trattato di un problema al ginocchio. I tifosi nerazzurri sono in ansia per le condizioni del centrale uruguaiano, che sta diventando sempre più importante.