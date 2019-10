REAL MADRID GABRIEL JESUS BALE / ll Real Madrid sta già osservando i potenziali colpi del prossimo calciomercato. In particolare l'attacco non sta facendo registrare i numeri sperati, con qualche giocatore destinato a lasciare il 'Bernabeu'.

In primis c'è Gareth, che i Blancos proveranno nuovamente a cedere in tutti i modi.

Come riporta 'Don Balon', il Real Madrid avrebbe anche individuato il sostituto: si tratta di Gabriel Jesus. Il brasiliano del Manchester City non gioca da titolare e gli spagnoli sperano di puntare proprio su questo elemendo per strappare il suo 'sì'. Nei giorni scorsi anche Inter e Juventus sono state accostate all'attaccante classe '97.