INTER JUVENTUS PAGELLE TABELLINO / Dybala e Higuain riportano in vetta una Juventus in sala albiceleste. Derby d'Italia ai bianconeri, che sorpassano l'Inter a cui non basta il rigore di un altro argentino, Lautaro Martinez. La squadra di Sarri è più brillante, crea gioco ed ocasioni ma l'Inter dell'ex Conte resiste e va all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa le mosse di Sarri fanno la differenza: Bentancur regala ad Higuain ila palla d atre punti, Cristiano Ronaldo fa tremare la traversa e spaventa a più riprese de Vrij e compagni. Pjanic detta legge, de Ligt da incubo insieme a Godin.

INTER

Handanovic 5,5 - Non benissimo sul mancino di Dybala, troppo ravvicinato il tiro di Higuain anche se gli passa sotto il braccio.

Godin 4,5 - Non riesce a prendere le misure a Cristiano Ronaldo, fuori posizione inoltre sul lancio di Pjanic che arma Dybala. Altra serataccia dopo Barcellona (54' Bastoni 5 - Si fa infilare in occasione del guizzo di Higuain).

De Vrij 5,5 - Tiene botta con il gran senso della posizione che lo contraddistingue. Soffre la presenza di Higuain con l'ingresso in campo dell'argentino.

Skriniar 5,5 - Ronaldo e Dybala non danno punti di riferimento, per un'ora si salva. In apnea nell'ultima porzione di gara.

D'Ambrosio 5,5 - Quando Ronaldo lo punta son dolori. Limita i danni, serata difficile.

Barella 6 - Lotta come un leone, non toglie mai la gamba. Grinta da vendere: non sfigua di fronte ad un osso duro come Matuidi.

Brozovic 5,5 - Soffre il ritmo del centrocampo bianconero e sbaglia qualche apertura di troppo. Ma non crolla.

Sensi 6 - Cerca di dar respiro all'Inter, ricamando sulla trequarti dopo un avvio complicato. Costretto subito al cambio per un problema alla coscia (34' Vecino 6 - Ci mette un po' per carburare. Uno dei pochi però a salvarsi nella ripresa).

Asamoah 5,5 - Bel duello con Cuadrado. Cala alla distanza: sente la fatica delle troppe partite ravvicinate.

Lukaku 5 - Partita dai due volti: aiuta la squadra a salire, però sbaglia troppi passaggi. Macchinoso e inconcludente nel secondo tempo.

Lautaro Martinez 7 - Prestazione di grande intensità, scatta e cerca la porta come un assatanato. La miglior prestazione fin qui (77' Politano 5,5 - Non riesce ad incidere nel finale).

Allenatore: Conte 5,5 - Perde il confronto diretto con Sarri. La reazione c'è dopo il vantaggio di Dybala, ma l'Inter si spegne presto nella ripresa. Paga le fatiche - soprattutto mentali - del 'Camp Nou' e il maggior tasso tecnico della Juventus. Dovrà essere bravo adesso a far metabolizzare al più presto la batosta ai suoi.

JUVENTUS

Szczesny 7 - Risponde da campione a Lautaro. Decisivo nel finale su Vecino.

Cuadrado 6,5 - A tutta fascia senza soluzione di continuità.

Puntuale anche nelle letture difensive.

Bonucci 7 - Leader della retroguardia di Sarri, non sbaglia un intervento. Tiene la difesa alta in impostazione, mette una pezza alle falle di de Ligt.

De Ligt 4,5 - Serata da incubo, partita subito col piede sbagliato. Goffo e scellerato nel provocare il rigore su Lautaro. Combina meno guai nel secondo tempo.

Alex Sandro 6,5 - Ordinato palla al piede, sempre attento nelle chiusure tra cui una capitale sul lanciato Lautaro Martinez.

Khedira 6 - Appoggia bene l'azione, anche se stavolta non ha il modo di rendersi pericoloso. Soffre un po' quando il ritmo di alza (62' Bentancur 6,5 L'assist del 2-1 è oro per il destro di Higuain).

Pjanic 8 - Un maestro, detta legge in regia. Lancia Dybala nell'1-0 della Juve, gestisce con sapienza la manovra. Stagione splendida finora sotto le cure di Maurizio Sarri.

Matuidi 6,5 - Azzanna chiunque si trovi sulla sua strada. Macina chilometri e crea spazio a Ronaldo nelle sovrapposizioni.

Bernardeschi 5 - Prezioso tatticamente, meno lucido palla al piede. Non pervenuto dopo l'intervallo (62' Higuain 7 - La decide il 'Pipita' come due stagioni fa. Sempre più decisivo e idolo del popolo juventino).

Dybala 7 - Frizzante, brilla al pronti e via regalando il vantaggio alla Juventus con un sinistro tanto potente quanto velenoso. Si trova a meraviglia con Ronaldo e Pjanic, un pericolo costante quando punta l'uomo. (71' Emre Can 6 - Muscoli e corsa per il rush finale).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Prova di gran classe, spauracchio della difesa interista. Coglie la traversa con un missile dalla distanza, letale nell'uno contro uno. Partecipa al raddoppio di Higuain.

Allenatore: Sarri 7,5 - Legge alla perfezione il match, Dybala gli dà subito ragione. Sperimenta per qualche minuto il tridente pesante, ma è Bentancur sulla trequarti a regalargli un successo a tutto tondo. Dà scacco all'antagonista Conte e riporta in cima alla classifica la 'Signora'.

Arbitro: Rocchi 6,5 - Non ha dubbi sul rigore per il tocco col braccio di de Ligt, decisione sacrosanta. Tardivo qualche cartellino: nel complesso però positiva la sua direazione.

TABELLINO

Inter-Juventus 1-2

4' Dybala; 18' Lautaro Martinez; 80' Higuain

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin (54' Bastoni), de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barrella, Brozovic, Sensi (34' Vecino), Asamoah; Lautaro Martinez (76' Politano), Lukaku. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Biraghi, Candreva. Allenatore: Antonio Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (62' Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (62' Higuain); Cristiano Ronaldo, Dybala (71' Emre Can). A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Rugani, Rabiot, Demiral. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

VAR: Irrati

Ammoniti: Alex Sandro (J), Pjanic (J), Emre Can (J), Vecino (I), Barella (I)

Espulsi:

Note: 3' e 4' di recupero; spettatori 75.923