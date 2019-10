INTER JUVENTUS GOL ANNULLATO RONALDO DYBALA FUORIGIOCO /Inter-Juventus non sta tradendo le attese. A 'San Siro' il big match della settima giornata sta regalando emozioni e colpi di scena. Prima il gran gol di Dybala, poi il pareggio di Lautaro e la traversa di Ronaldo.

Al 42' il fuoriclasse portoghese si è rifatto con firmando la rete del 2-1 al termine di un'azione bellissima sull'asse con. Gioia incontenibile per la Juventus, tradizionale 'siuuu' in coro con i tifosi bianconeri ma poi la beffa. L'arbitro, infatti, ha annullato il gol di CR7 a causa del fuorigioco del numero 10 argentino, che si trovava oltre la linea dei difensori nerazzurri al momento del tocco decisivo che ha mandato in porta. Si resta quindi sull'1-1.