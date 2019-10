Inter-Juventus, che errore de Ligt: social scatenati

INTER JUVENTUS DE LIGT / Sciocchezza colossale di de Ligt, che con un fallo di mano piuttosto netto ha causato il rigore trasformato da Lautaro Martinez per il momentaneo 1-1 tra Inter e Juventus.

Errore davvero clamoroso quello del difensore olandese, non degno del suo livello. Sui social, immediatamente, sono piovuti gli sfottò per la sua defaillance e per la sua prestazione in generale non esaltante, anzi. Ecco i tweet più esilaranti e ironici: