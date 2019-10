INTER JUVENTUS SENSI / Tegola per Antonio Conte e l'Inter: al 33' Sensi è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio muscolare.

Il centrocampista ha accusato un fastidio qualche minuto primo, ha provato a restare in campo ma senza fortuna. Al suo postoha mandato in campo Matias. Da valutare l'entità dell'infortunio per l'ex Sassuolo che è stato anche convocato da Mancini in Nazionale.