ROMA CAGLIARI RIZZITELLI / Polemiche a non finire sul finale di Roma-Cagliari, con il gol di Kalinic annullato per una spinta dell'attaccante giallorosso tra le proteste dei capitolini.

L'arbitraggio diin generale è stato ritenuto non all'altezza e Ruggero, ex attaccante giallorosso oggi opinionista di 'Roma Tv', è sbottato in studio non nascondendo tutta la sua rabbia. "E' una vergogna! - ha esclamato - Vado via, chiedo scusa a tutti, ma se dico quello che penso mi denunciano, è meglio che io non parli".